لجنة شئون اللاعبين تجتمع بالأفرع لشرح ربط نظام القيد مع فيفا

عقدت إدارة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مسئولي القيد للأفرع التابعه للاتحاد لبحث آخر تطورات السيسيتم الإلكتروني الخاص بالاتحاد المصري وربطه مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمناقشة شروط القيد الجديدة بداية فترة الانتقالات الشتوية يناير 2024.

حضر الاجتماع اللواء حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، المشرف العام علي لجنة شئون اللاعبين، وبحضور كلآ من كريم أنور، أحمد سامي، شريف دري نجم، محمود سعد من لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.

ويهدف ربط نظام القيد في الاتحاد المصري بنظام القيد مع الاتحاد الدولي -فيفا- مزيد من الشفافية والأجراءات الصحيحة في قيد اللاعبين.

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