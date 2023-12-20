رسميًا.. نادي بانسيرايكوس اليوناني يعلن تعاقده مع عمرو وردة

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع المهاجم المصري عمرو وردة، خلال فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2023-2024.

وضم بانسيرايكوس عمرو وردة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق خلال الأيام المقبلة.

ويعد بانسيرايكوس، هو النادي الرابع الذي تعاقد مع وردة خلال هذا الموسم، حيث انتقل في بداية فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى نادي الرجاء المغربي، قبل أن يفسخ تعاقده وينضم إلى صفوف أبولون ليماسول القبرصي.

كما فسخ وردة تعاقده مع النادي القبرصي، واتفق مع أحد الأندية الإيرانية على الانضمام لها لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين.

وفي رحلة عمرو وردة بين الأندية بالموسم الحالي، عاد إلى الدوري المصري وانضم لصفوف فاركو، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي البرتقالي، ولم يشارك معه سوى في مباراة وحيدة.

ويصارع بانسيرايكوس من أجل البقاء في الدوري اليوناني هذا الموسم، إذ يحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعد مرور 14 جولة وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

وارتدى عمرو وردة قمصان أندية، باوك، وأترومويتوس، ولاريسا، وفولوس، في الدوري اليوناني، قبل أن ينضم إلى بانسيرايكوس.