استشاري: تكنولوجيا الجيل الخامس تحول نوعي في عالم الاتصالات

قال خالد صافي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن تكنولوجيا الجيل الخامس تعد تحولًا نوعيًا في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، مضيفا “ستشكل هذه التحولات تأثيرًا كبيرًا على حياتنا اليومية، سواء في ميادين العمل، أو الترفيه، أو الصحة، مما يطرح تحديات وفرصًا جديدة يجب أن نكون على استعداد لمواجهتها”.

وأكد “صافي”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الستات”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) محط أنظار العالم، حيث تعد واحدة من أكبر التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي ليست مجرد ترقية للأجيال السابقة، بل تمثل قفزة نوعية تفتح أفقًا جديدًا لتحولات مذهلة في حياتنا اليومية.

وتابع أن تقنية الجيل الخامس هي عامل ممكن وأساسي لتطبيق وإنجاح كل عمليات ومفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة ومنها تطبيقات "المدن الذكية" التي تطرقت لها رؤية التحديث الاقتصادي وخطت لها مبادرات متنوعة سعيا منها لإقامة ما يسمى بمدن المستقبل والتي تقوم على التقنيات الحديثة في إدارتها وتنظيمها ولتحسين حياة الشعوب.

وأوضح أن المزايا التي يقدمها الجيل الخامس والتي تتفوق على الأجيال السابقة ستدعم وتعزز مفهوم "المدن الذكية"، وهذه المزايا تتلخص في ميزة التنقل، وسرعاته الفائقة وغير المسبوقة والتي تزيد بنحو عشرة أضعاف على سرعات الجيل الرابع، وميزة زمن الاستجابة المنخفض جدا، إذ يعرف زمن الاستجابة بأنه التأخير بين إرسال المعلومات وتلقيها الذي سيقل ليصبح جزءًا من الثانية، فضلا عن أهمية التقنية في سرعة التنزيل والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في الوقت نفسه.