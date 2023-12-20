الخارجية الروسية: سنعمل على حل مشاكل مواطنينا في حال طردهم من لاتفيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أن موسكو ستعمل على حل مشاكل مواطنيها في حال طردهم من لاتفيا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا:" في حال قامت لاتفيا بترحيل المواطنين الروس من أراضيها فإن بلادها ستجهز لهم أماكن إقامة، وستعمل على حل قضايا توفير العمل لهم".

وأضافت زاخاروفا: "فيما يتعلق بإمكانية الطرد المحتملة للمواطنين الروس من لاتفيا، فقد صدرت تعليمات لوزارتنا والمناطق الروسية المختلفة بالاستعداد لحل المسائل المتعلقة بإقامتهم وتوظيفهم وتأميناتهم التقاعدية وما إلى ذلك"..مؤكدة "نحن لا نتخلى عن مواطنينا وجماعتنا".