ضبط عناصر إجرامية بالقليوبية والإسماعيلية بحوزتهم مواد مخدرة بـ5،5 مليون جنيه

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية بنطاق مديريتى أمن (القليوبية – الإسماعيلية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبطهم على النحو الآتي:

ضبط (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش –فرد خرطوش- طلقتين من ذات العيار–سلاح أبيض - مبلغ مالى).

ضبط (عنصر إجرامى - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزته (1،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية)بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين –سلاح أبيض - مبلغ مالى)، وضبط (عنصرين إجراميين- لهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام– 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى).

فى حين تم ضبط (عنصرين إجراميين)بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما(60 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (5،520،000 جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.