تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمشروع المونوريل في القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة (4) بمشروع المونوريل بشارع ذاكر حسين.. مما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات ..على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (30 يوماً) ليلاً ونهاراً إعتباراً من الساعة 12,05صباح يوم الجمعة الموافق 22/12/2023.. مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

للقادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبدالله العربى يسلك يميناً شارع بنى أمية فيساراً شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبدالله العربى.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

