ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس متهمين بقتل طالب بالعجوزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس متهمين بقتل طالب بالعجوزة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالجسم وتوفى أثر إصابته.
بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن حدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيقين بائع ملابس متجول "له معلومات جنائية"، وعامل مقيمان بدائرة القسم لاعتراضهما على وقوف المجنى عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

استخدام سلاح أبيض القانونيه اللازمة المعارضات