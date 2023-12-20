قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس متهمين بقتل طالب بالعجوزة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة كانت بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة إحدى المستشفيات باستقبالها جثة طالب مقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعنى نافذ بالجسم وتوفى أثر إصابته.

بالفحص أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن حدوث مشاجرة بين المتوفـى وشقيقين بائع ملابس متجول "له معلومات جنائية"، وعامل مقيمان بدائرة القسم لاعتراضهما على وقوف المجنى عليه أمام فرش الملابس الخاص بهما بالمنطقة سكنهم، فتعدى خلالها البائع على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما والأداة المستخدمة فى الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات السبب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.