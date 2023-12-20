أسينسيو يعوض غياب ألابا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس بالليجا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة ألافيس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره ألافيس بملعب ميندزوروتزا، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال للمباراة، تواجد أسينسيو مدافع الكاستيا لأول مرة بالفريق الأول بالنادي، وذلك لتعويض غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا، الذي يغيب لفترة طويلة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في مباراة الملكي أمام فياريال في الدوري الإسباني.

كما شهدت القائمة غياب الظهير الأيسر، فيرلاند ميندي للإصابة، فضلًا عن استمرار غياب فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا وأردا جولر.

يحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 42 نقطة، خلف جيرونا المتصدر بفارق نقطتين، بينما يأتي ألافيس في المركز الرابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ألافيس

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فيران.

خط الدفاع: ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، توبياس، أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس، نيكو باز، أوريلين تشواميني.

في الهجوم: رودريجو جوس، خوسيلو، براهيم دياز، جونزالو.