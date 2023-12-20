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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر
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أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.

ويحل في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على ستاد السلام، فريق اتحاد العاصمة الجزائري ضيفاً على مودرن فيوتشر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش 

دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، باسم علي، محمود شعبان

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي 

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، وطارق طه، وجوناثان نجويم، بيلو، ومحمد محمود ، وعلي زعزع، هشام عادل، وأحمد عاطف، وعمر السعيد.

ريكاردو فورموسينيو مودرن فيوتشر اتحاد العاصمة