ads
الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط رئيس شركة للتجارة والتوزيع بتهمة غسل 10 ملايين جنيه بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية. 

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك مكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات- تأسيس الشركات  - شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (10 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

10 مليون جرائم الأموال العامة الجيزة