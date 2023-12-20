ضبط 6 قضايا تهريب بضائع جمركية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (6) قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.

• فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1890) مخالفة مرورية متنوعة.

• فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.

• فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع.

• فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (قضية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

