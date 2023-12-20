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الخميس 21 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 قضايا تهريب بضائع جمركية

ضبط 6 قضايا تهريب
ضبط 6 قضايا تهريب البضائع الجمركية
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (6) قضايا.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد : ضبط قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (2) قضية.
• فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1890) مخالفة مرورية متنوعة.  
• فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (28) قضية.
• فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (270) حكم قضائى متنوع.
• فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (قضية).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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