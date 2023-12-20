رسميًا.. نونو سانتو يعود إلى الدوري الإنجليزي

عاد البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتدريب أحد الفريق البريطانية.

وأعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع نونو سانتو، خلفًا للمدرب الويلزي ستيف كوبر.

ورحل سانتو عن تدريب الاتحاد السعودي بسبب سوء نتائج الفريق، بالإضافة إلى دخوله في عدة أزمات مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأقال نوتنجهام، ستيف كوبر، لسوء النتائج بعدما تعثر الفريق في آخر 5 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث تلقى الهويمة في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة.

وقال نوتنجهام في بيان عبر موقعه الرسمي: «يمكن لنوتنجهام فورست تأكيد تعيين نونو إسبيريتو سانتو مدربًا للفريق الأول اليوم».

وأضاف بيان النادي الإنجليزي: «ينضم نونو إلى النادي بعقد مدته عامين ونصف وسيتولى مسؤولية مباراته الأولى يوم السبت عندما يواجه فورست بورنموث على ملعب سيتي جراوند».

ويحتل نوتنجهام، المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي رصيده 14 نقطة بعد مرور 17 جولة في المسابقة.