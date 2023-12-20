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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الفريق أول محمـد زكي يلتقي وزير دفاع هولندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الفريق أول محمـد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بـ"كايسا أولو نجرن" وزير دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكرى، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية فى صون الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والملحق العسكرى لدولة هولندا بالقاهرة.

أركان حرب القوات المسلحة الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية تعزيز العلاقات المشتركة