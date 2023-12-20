محافظ الفيوم يبحث مع المجلس التنفيذي إنشاء معهدين وتتغيير أسم عزبة "الميتة"

أستعرض الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم خلال جلسة المجلس التنفيذي عرض كتاب الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، بشأن الطلبات المقدمة من جمعية العلوم والثقافة والتكنولوجيا لتنمية المجتمع والبيئة بالفيوم، للموافقة على إنشاء المعهد التكنولوجي العالي للتمريض، ومعهد الواحة للتكنولوجيا الهندسية بمدينة إطسا.

وأوصى المجلس بإرسال مذكرة لجامعة الفيوم، لتوضيح رأيها والوقوف على مدى الاحتياج الفعلي لإقامة هذه المنشآت التعليمية، من عدمه.

كما تم عرض مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بشأن الطلبات المقدمة من أهالي عزبة الميتة التابعة لقرية دفنو، والمتضمن تضرر أهالي القرية من تغيير اسمها إلى عزبة النصر، وقرر المجلس إرسال الأمر لاستطلاع رأي الجهات الأمنية، وكذا العرض على لجنة المسميات لاتخاذ قرار بشأن تغيير الإسم من عدمه.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد حسن مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، ورؤساء مجالس المدن.

