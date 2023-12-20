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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

سيولة مرورية بشوارع الجيزة وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة

شوارع الجيزة
شوارع الجيزة
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رصدت عدسة البوابة نيوز حركة عدد من السيارات والمواطنين في عدد من شوارع الجيزة، عصر اليوم الأربعاء، والتي شهدت سيولة مرورية، وذلك وسط انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقسا لطيفا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.
وحالة البحرين البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر، والبحر الأحمر من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج 1.5:1 متر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

حركة السيارات شوارع الجيزة