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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ: تسليم 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لمديرية التضامن

لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

توزيع لحوم الإطعام
توزيع لحوم الإطعام بكفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم طنين من لحوم صكوك الإطعام إلى مديرية التضامن الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة كفرالشيخ، من خلال قوائم المستفيدين المُعدة مسبقاً بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف برامج الحماية الاجتماعية، والوصول إلى الفئات المستهدفة من الأسر الأولى بالرعاية، وبرعاية الدكتور،  محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور الشيخ، عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة، ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بكفرالشيخ، وإيمان عبدالحميد، مدير إدارة شئون المجتمع بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف برامج الحماية الاجتماعية لحوم صكوك الإطعام محافظة كفرالشيخ مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ