بنك QNB الأهلي يواصل تطوير تجربة مصرفية استثنائية لذوي الهمم

يواصل QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأحد أبرز البنوك العاملة في السوق المصري، جهوده في تطوير الخدمات والمنتجات التي تستهدف فئة ذوي الهمم، التي تشكل أولوية في مسئولية البنك الاجتماعية.

ويأتي حرص البنك على سرعة وتسهيل أحدث الخدمات والتقنيات المصممة لعملائه من ذوي الهمم بهدف مساعدتهم على إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة وأمان، تماشيًا مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمكين هذه الفئة وتعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع وضمان حصولها على فرص متكافئة وتحقيقًا للتنمية المستدامة.

وقد اتخذ QNB الأهلي العديد من الخطوات الهامة من أجل تسهيل العمليات المصرفية على ذوي الهمم بدءًا من توفير استمارات فتح الحساب بطريقة برايل وقبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية، وصولًا إلى توفير فريق متخصص في كافة الفروع تم تدريبه بالكامل على استخدام لغة الإشارة للتواصل مع العملاء ذوي الإعاقة السمعية.

كما يوفر البنك عددًا من الخدمات المميزة في عدد من الفروع للتسيير على ذوي الهمم تشمل أولوية الخدمة، والإعفاء من الانتظار في الطابور، ومدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة، وأجهزة الصراف الآلي المزودة بلوحة مفاتيح بريل ونظام القارئ الصوتي وخدمة المحادثات البنكية Chat Banking، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والأمن لهم عند انجاز عملياتهم المالية.

كما قام QNB الأهلي بإعداد كوادر بشرية من موظفي البنك للتعامل مع احتياجات ذوي الهمم وتنفيذ طلباتهم بكل سهولة ويسر من خلال خدمة الزيارات المنزلية وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة والكفيلة بحماية مصالحهم.