غرفة السياحة: 3.5 مليون جنيه تكلفة تعديل منظومة الإخطارات الإلكترونية

قالت لجنة تسيير الأعمال بغرفة الشركات السياحية أنه بناء على متابعة الغرفة لأداء الشركات على منظومة الربط الإلكتروني مع شرطة السياحة بشأن إخطارات التحركات للمجموعات، تبين صعوبة إعداد الإخطار المميكن في شكله الحالي، حيث يستغرق الإخطار وقتا كبير مما لا يخدم الهدف المرجو من المنظومة.

وأضافت اللجنة، في تقريرها للجمعية العمومية، التي ستعقد اجتماعها العادي الخميس المقبل، أنه تقرر أن تقوم الغرفة بطرح مشروع لتطوير المنظومة وتم عمل عدة ورش عمل مع كبرى الشركات السياحية التي تعمل بالسياحة المستجلبة، وتم الانتهاء الى أفضل صورة لتطوير المنظومة وعرضها على الشركة المنفذة، وتفاوضت معها اللجنة للوصول لافضل سعر لتنفيذ التعديلات المطلوبة، بمبلغ ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه، وقد تحملتها الغرفة من ميزانية السياحة الخارجية، وتم بالفعل الإنتهاء من تطوير المنظومة وطرح النسخة الجديدة، والتي أشادت الشركات بشكلها الجديد للمنظومة بعد تطوير الشاشات وتعديل طريقة الإدخال.

وتابعت اللجنة: "قامت لجنة تسيير الاعمال ايضا بالاتفاق مع الشركة المنفذة على إنشاء خط ساخن لمساعدة الشركات اثناء عمل الإخطار على أن تكون مواعيد العمل طوال ايام الاسبوع متضمنا الاجازات الرسمية والاعياد، ويكون موظفي خدمة العملاء للمنظومة متاحين من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساءا، وجاري دراسة التكلفة لإنشاء الخط الساخن، كما نظمت الغرفة أكثر من 20 ورشة عمل سواء عن طريق تطبيق زووم أو بمقر الإتحاد وكذلك بقاعة التدريب بالغرفة لتدريب الشركات على كيفية عمل الإخطار المميكن بعد التطوير تمهيدا لإلغاء الأخطارات الورقية، كما تم تسليم 600 شركة اجهزة التشفير الخاصة بالمنظومة بالإضافة الى 55 جهاز إضافي للشركات التي لديها أكثر من مدخل بيانات تسهيلآ على الشركات في عمل الإخطار المميكن".

وشاركت الغرفة في عدة اجتماعات بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمقر الإتحاد لمناقشة صياغة القرار الوزاري المزمع إصداره ليلزم كافة الشركات بالعمل بالإخطار المميكن تمهيدا لإيقاف استلام الإخطارات يدويا.