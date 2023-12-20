محافظ الفيوم يشهد احتفالية تسليم الأجهزة التعويضية لذوي الهمم.. صور

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، احتفالية تسليم وتركيب الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الهمم أصحاب الإعاقة الحركية من أبناء المحافظة، التي عقدت بنادي نقابة الزراعيين بالفيوم، بهدف التخفيف عن أصحاب الهمم، ومساعدتهم على ممارسة الحياة بشكل طبيعي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، الرئيس التنفيذي، الأمين العام لمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، والمهندس محمد هشام حطب المدير التنفيذي لمؤسسة "إيدينا مع بعض للتأهيل"، والدكتورة داليا الجارحي أمين صندوق مؤسسة الجارحي، وجبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الخطيب استشاري التخطيط ومتابعة المشروعات بمؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية، والدكتور محمد رجب المدير التنفيذي بالمؤسسة، ومنى عيسى مقررة لجنة ذوي الإعاقة بفرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، وعدد من ذوى الهمم المستفيدين بالأجهزة التعويضية، ومتطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من الشباب والفتيات.

خلال كلمته، قدم محافظ الفيوم، الشكر لمؤسسات المجتمع المدني، لدورهما المجتمعي الفاعل والبناء في مختلف التدخلات الاجتماعية التى تستهدف الأولى بالرعاية بوجه عام، وذوي الهمم على وجه الخصوص، مؤكدًا أن الأشخاص ذوي الهمم أصحاب قدرات ومواهب متميزة، ونماذج تحتذى فى مواجهة الصعاب وتحويل المحنة إلى منحة، مقدمًا الشكر للقائمين على توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية لذوي الهمم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم، ومساعدتهم على ممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

كما أكد المحافظ، على أن المحافظة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لذوي الهمم، ومساعدتهم على تخطي الصعاب وتعظيم التحدي والإرادة لديهم حتى يصبحوا قوة فاعلة في خدمة المجتمع في المجالات المختلفة، مؤشيرًا إلى أن الدولة المصرية في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولى ذوى الهمم إهتمامًا خاصًا، وتساندهم في شتى مناحى حياتهم وتقف معهم قلبًا وقالبًا، لافتًا الى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات والهيئات والمديريات الخدمية الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة المهمة بالمجتمع.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الدولة المصرية خلال العشر سنوات الأخيرة، فى مظلة القيادة السياسية تشهد تفاعلًا بناءً وتعاونًا مشتركًا بين مختلف القوى المدنية من جانب، والأجهزة التنفيذية من جانب آخر، بشكل لم تشهده الدولة من قبل، بما أسهم في المزيد من تدخلات الحماية الاجتماعية لأهالينا من الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية بالفيوم، قامت بالعديد من التدخلات لأبناء المحافظة، بقطاعات مختلفة تعليمية وصحية وحماية اجتماعية خلال الفترة الماضية، ولا زالت تمد يد العون وتقدم خدماتها لمختلف الفئات المستحقة، مقدمًا الشكر الخاص للمهندس جمال الجارحي رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأحد الداعمين الأساسيين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

2f9ca364-68c4-496f-850a-a121f047f5b9

7b2c4942-be12-4dce-b44e-1505f194da93

7b72a420-230c-4447-88a6-83530cc210f0

55d61374-cc19-4d13-9e5c-6ebad4b16041

66fc9355-d160-422e-afe5-af767fb33b0d

0649f010-7a69-49d2-9e75-46ac712370a7

5908302e-73b9-4a07-b254-5f7e2751688f

db851833-9bd5-4dfe-927a-101f7bbb179c