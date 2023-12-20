رابطة المحترفين الإماراتية تستعين بالفنانين للترويج لكأس السوبر بين شباب الأهلي والشارقة

قام الفنان الكوميدي الإماراتي أحمد العونان بالترويج للسوبر الإماراتي من داخل رابطة المحترفين الإماراتية

والذي يجمع بين شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر الإماراتي والذي يقام يوم 29 من الشهر الجاري بستاد آل مكتوم ؛ في أول ألقاب الموسم الكروي الجديد.

ويسعي الجانب الإماراتي بالترويج لكأس السوبر عن طريق الأستعانة بعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين المشهورين لعمل حملة دعائية قبل إقامة المباراة.

وحجز شباب الأهلي، بطل "الدوري الإماراتي" في الموسم الماضي 2022- 2023، مقعده في "كأس السوبر الإماراتي" عن جدارة واستحقاق، بعدما توج بلقب الدوري برصيد 57 نقطة، بعد ماراثون طويل على مدار الدورين الأول والثاني للمسابقة.

فيما يتواجد الشارقة بالسوبر بصفته بطلاً لـ "كأس رئيس الدولة" لموسم 2022- 2023 على حساب منافسه العين بالفوز في النهائي بركلات الترجيح 13- 12 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وينشد كلا الفريقين الفوز بأول ألقاب الموسم الرياضي بالإمارات؛ شباب الأهلي؛ الأكثر تتويجا، يبحث عن التتويج السادس، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة بعد نسخ 2008- 2009، 2013- 2014، 2014- 2015، 2016- 2017، 2020- 2021.

وفي المقابل يسعى الشارقة؛ الذي يشارك في كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي، حصد اللقب الثالث والثاني تواليا ، بعدما توّج باللقب في أول مشاركة في 2019- 2020 على حساب شباب الأهلي، وفي النسخة الماضية 2022- 2023 على حساب العين 1-0، وحل وصيفاً في نسخة 2020- 2021 بالخسارة أمام شباب الأهلي 0-1.

ونرصد في السطور التالية، مشوار الفريقين بالموسم الماضي حتى حقق لقبه الذي منحه التواجد بكأس السوبر ..

برهن شباب الأهلي على أفضليته بالظفر بـ"درع الدوري"، بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالها المعدل الأعلى من عدد الانتصارات في 17 مباراة، مقابل التعادل في 6، والخسارة في 3 مباريات.

وامتدت أفضلية شباب الأهلي في الموسم الماضي للدوري على صعيد "القوة الدفاعية"، بعدما استقبلت شباكه 25 هدفاً، كثاني أفضل خط دفاع، في الوقت الذي سجل فيه هجومه 53 هدفاً كثاني أقوى خط هجوم.

فيما لم يكن الطريق أمام الشارقة للتتويج بلقب "كأس رئيس الدولة" واللعب على لقب "كأس السوبر"، مفروشاً بالورود بعدما خاض 5 مواجهات مثيرة وحماسية في الطريق نحو اللقب.

واستهل الشارقة مشوار التتويج بلقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، بتخطي النصر في دور الستة عشر 2-1، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في المواجهة أمام الجزيرة في ربع النهائي.

وتفوق الشارقة في نصف النهائي الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب على غريمه عجمان، بالفوز 2-1 على ملعبه بالإمارة الباسمة، والتعادل 1-1 في مباراة الإياب على ملعب عجمان.