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الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمدي فتحي أساسيا في تشكيل الوكرة لمواجهة معيذر بالدوري القطري

حمدي فتحي
حمدي فتحي
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أعلن الإسباني ماركو لوبيز، المدير الفني لفريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة معيذر، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويحل فريق الوكرة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره معيذر بملعب استاد حمد بن خليفة، على أن ينطلق في الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة في مباراته ضد معيذر، ليواصل لاعب خط وسط المنتخب الوطني، المشاركة أساسيًا مع فريقه القطري منذ انتقاله من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وسجل حمدي فتحي، هدف فوز الوكرة على الدحيل في الجولة الماضية بالدوري القطري، وذلك بعدما عاد من الإيقاف لمباراتين بسبب تدخله العنيف على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب العربي.

ويحتل الوكرة، وصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 24 نقطة، خلف السد المتصدر بفارق 4 نقاط، بينما يأتي معيذر في المركز الحادي عشر قبل الأخير وفي رصيده 6 نقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة معيذر

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