رغم الاعتزال دوليًا.. عبدالله السعيد في القائمة الأولية لمنتخب مصر ببطولة أفريقيا

شهدت القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 مفاجأة كبيرة بتواجد عبد الله السعيد صانع ألعاب وقائد فريق بيراميدز.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف - مساء اليوم القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، والمقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 12 فبراير المقبلين

وجاء تواجد عبد الله السعيد في قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة أمم إفريقيا ليشكل مفاجأة خصوصا وأن اللاعب أعلن اعتزاله اللعب الدولي في شهر فبراير عام 2022.

ولم ينضم عبد الله السعيد لصفوف المنتخب منذ إعلان الاعتزال سواء خلال تولى إيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب، أو البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الحالي لمنتخب مصر.

وكان روي فيتوريا رد على سؤال بشأن إمكانية ضم عبد الله السعيد للمنتخب في أمم إفريقيا، وأكد إعجابه باللاعب لكنه في الوقت ذاته أعلن سعيه للنزول بمعدل الأعمار السنية للاعبي المنتخب.

وانضم عبدالله السعيد لمنتخب مصر للمرة الأولى في 2008 تحت قيادة حسن شحاتة وشارك في 55 مباراة بقميص الفراعنة سجل 6 أهداف.