نيمار يتعرض لصدمة جديدة

كشف رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، عن مصير نيمار جونيور قائد منتخب البرازيل ونجم الهلال السعودي، من المشاركة فى كوبا أمريكا 2024، حيث يواجه البرازيلى نيمار جونيور صدمة جديدة في مسيرته الكروية، بسبب اصابته الأخيرة بالرباط الصليبى .

أكد رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل، أن نيمار يغيب عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا في صيف 2024، فى تصريحاته لإذاعة راديو 98 البرازيلية، قائلا: "الوقت مبكر جدا، ولكن لا داع لتجاوز خطوات التعافي من الإصابة".

وتابع: "أتوقع أن يكون نيمار جاهزا للعودة مع بداية الموسم المقبل في أغسطس 2024".

وأجرى نيمار صاحب الـ 31 عاما جراحة في الرباط الصليبي للركبة ليتأكد غيابه عن الملاعب لنهاية الموسم، بعدما اصيب خلال مباراة البرازيل وأوروجواي في شهر أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان النجم البرازيلي وقع عقدا مع الهلال السعودي مدته موسمين، حيث انضم قادما من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو.