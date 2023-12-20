إخلاء مركز جباليا الطبي شمال غزة لكثافة قصف الاحتلال لمحيطه

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بإخلاء مركز جباليا الطبي شمالي غزة لكثافة قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيطه.

يذكر أن المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، قد أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركز إسعاف تابعا لنا في جباليا شمال قطاع غزة، موضحًا أن جيش الاحتلال قام بقطع الاتصالات عن المراكز التابعة لنا في غزة.

وأضاف أن هناك استهداف لطواقم الأطباء والمستشفيات بغزة، مطالبًا بضرورة إدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى نتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى، قائلًا: "نعاني قلة الوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع".

وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: "لدينا 18 سيارة تعمل في المناطق التي تشهد قصفا مكثفا في غزة".