وكيل تعليم جنوب سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات امتحانات نصف العام

عقد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة والنوعية بالمديرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة ما جاء باجتماع الدكتور وزير التربية والتعليم حول انضباط سير العملية التعليمية، والإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء لمناقشة استعدادات المديرية لمتابعة سير الدراسة والاستعداد لامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفى مستهل الاجتماع وجه وكيل الوزارة التحية لمديري الإدارة للدور الفعال والإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية خاصة المعلمين الذين هم القدوة والمثل لنظرائهم .

ثم استعرض وكيل الوزارة خلال الاجتماع عددا من الملفات المهمة التي جاءت باجتماع السيد وزير التربية والتعليم، حيث شدد على متابعة انضباط سير العملية التعليمية من خلال المتابعين والموجهين، وتسجيل الزيارة ميدانا وواقعيا ولا يتم ذلك إلا في نهاية اليوم الدراسي كما أكد متابعة تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، وأن تكون المدرسة بيئة جاذبة للطالب لممارسة الأنشطة بجانب تحصيل المعرفة.

وأشار إلى أن وزير التربية والتعليم قد وجه بتكثيف متابعة لجان الوزارة القادمة لمتابعة ذلك.

وفيما يخص امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه ستعقد تلك الامتحانات وفق جاهزية البنية التكنولوجية للمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، ومن خلال إتاحة الامتحان الكترونيا على التابلت مع تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة الامتحان، لافتا إلى إتاحة اجراء الامتحان ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا ببعض الإدارات أو لمن لم يتسلم طلابها التابلت داخل إدارات المحافظة، مشددا أن مديري الإدارات التعليمية هم المسؤولون عن قرار نظام الامتحان سواء إلكترونيا و ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.

وأشار إلى أن قرار سحب الامتحان مسؤولية تضامنية بين مدير المدرسة ومدير الإدارة ومسؤولي التطوير التكنولوجي مضيفا أن لها محضر إثبات حالة.

وأضاف وكيل الوزارة أن ألية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت وتواصل تدريب وإعلام الطلاب بهذا النظام، مشددا على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

وشدد وكيل الوزارة على مراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسية، أكد وكيل الوزارة على ضرورة تفعيل تلك المجموعات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية

وشدد وكيل الوزارة على خطوات التوسع في تنفيذ اليوم الثقافى والرياضى والفني للطلاب بالمدارس مع توثيق تلك الأنشطة ورقيا والكترونيا من خلال فيديو قصير، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية وإعلانها داخل المدرسة وعلى صفحتها وتسليم الطلاب مواعيد مشاهدة كل صف وجدول إذاعة تلك البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، والتنويه عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

ووجه وكيل الوزارة على مديري الإدارات بتوجيه مديري المدارس بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا.

ووجه وكيل الوزارة على مديري الإدارات بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

وفي نهاية الاجتماع أتاح وكيل الوزارة المداخلات لأي استفسار أو توضيح للمشاركين بالاجتماع لافتا لتحديث البيانات بالبوابة الالكترونية للمديرية والتي سيتم تفعيلها رسميا اعتبار من شهر واحد.

جاء الاجتماع بحضور سامي الجندي مدير الشؤون التنفيذية، و أحمد عبد العظيم مدير شؤون الطلبة والامتحانات و محمد عطية مدير التطوير التكنولوجي بالمديرية ومحمود جلال مدير مكتب وكيل الوزارة، ومحمد موسى مدير إدارة التعاقد والمخازن، وعزت الصغير مدير إدارة امن المديرية و زكي العفيفي مدير التخطيط والمتابعة، والدكتور أحمد عامر مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية حنان إسماعيل مديرة إدارة شرم الشيخ و أحمد حجاج وكيل إدارة طور سيناء و وائل بخاتي مدير إدارة أبو رديس و عيد عودة مدير إدارة أبو زنيمة و محمد عيد مدير إدارة رأس سدر و سيد قاقة مدير إدارة نويبع و محمد شقوير مدير إدارة دهب وكمال كامل مدير إدارة كاترين.

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