علماء يابانيون ينجحون في فك تشفير الدماغ باستخدام الذكاء الاصطناعي

تمكن علماء يابانيون في تطور مهم، من تتبع نشاط العقل البشري وفك تشفيره باستخدام التقنيات الذكاء الاصطناعي، وفي نتيجة لهذا العمل، تم إنتاج صور تقريبية تعكس الأفكار والتصورات البصرية للأفراد.

وقام العلماء بإنشاء صورة مبدئية لنمر تظهر فمًا وأذنين وجلدًا مرقطًا، كما تمكنوا من رسم صورة لطائرة تحمل أضواءً حمراءً على جناحيها. ويُعتبر هذا إنجازًا فريدًا، حيث يُعتبر أول رسم يتم إنشاؤه باستخدام تتبع نشاط الدماغ البشري.

وتمت هذه الدراسة بالتعاون بين المعاهد الوطنية لعلوم وتكنولوجيا الكم وجامعة أوساكا ومؤسسات أخرى، تعتمد التقنية المستخدمة في فك تشفير الدماغ على تتبع النشاط الدماغي وتصوير المحتوى الإدراكي للأفراد، ويمكن استخدامها في مجالات عديدة مثل الطب والنفسيات.

وقد استخدم العلماء تقنيات تحويل إشارات الدماغ إلى أرقام، ثم استخدموا الذكاء الاصطناعي لرسم الصور باستخدام هذه الأرقام.

ويذكر أن البحوث السابقة قد أشارت إلى إمكانية إنشاء بعض الصور باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وتم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتحليل العلاقة بينها وبين نشاط الدماغ.