أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانيها.

وأعلنت ماليزيا، صباح اليوم، أنها ستمنع شركة شحن الاحتلال الإسرائيلي «زيم» من الرسو في موانئها خلال 4 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، في بيان، إن ماليزيا ستحظر شركة شحن الاحتلال الإسرائيلي «زيم» من الرسو في موانئها خلال فترة تصل إلى 4 أسابيع، مؤكدا أن هذا القرار يأتي ردًا على تصرفات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية، وذلك في إشارة إلى العملية العسكرية التي قامت بها في قطاع غزة.

وقد أدانت ماليزيا أكثر من مرة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.