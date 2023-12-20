رئيس حي شرق الإسكندرية يشن حملة مفاجئة ويزيل 40 إعلانا مخالفا

شدد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الاسكندرية، على جميع الجهات المعنية ، بضرورة تكثيف الحملات لإزالة الإعلانات المخالفة، موجها بتنفيذ تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين ، والذي يأتي في إطار رفع كفاءة ومظهر الشوارع والميادين بنطاق الحي.

وفي هذا الصدد شن قسم الإعلانات بحي شرق حمله لازالة الاعلانات المخالفة ، تم خلالها إزالة ٤٠ إعلانا مخالفا من مناطق متفرقة بالحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس الحي أن الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الدورية التي يشنها الحي بالتنسيق مع الجهات المعنية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظا على المظهر العام والظهور بالمظهر الحضارى اللائق .

وفي سياق متصل، صرح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، أن الحي بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية شن حملة مفاجئة مكبرة بمنطقة سموحة بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحي

وتوجهت الحملة إلى شوارع ألبرت الأول مع فوزي معاذ ودوران عزبة سعد بمنطقة سموحة بنطاق الحي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٣٤ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة ، وقيام إشغال الطريق بالتحفظ على ٣١٧ حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام أغذية شرق بتحرير ٤ محاضر عدم تطبيق اشتراطات صحية وعدم حمل شهادة صحية ، وقيام الطب البيطري بإعدام ٤ كيلو دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير ٥ محاضر ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية ، وقيام مكتب العمل بتحرير ٥ إنذارات ، فضلا عن قيام صحة البيئة بتحرير ٦ محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادة صحية وعدم تطبيق إجراءات احترازية ، وقيام إدارة شئون البيئة بتحرير ٤ إنذارات .

جاء ذلك بحضور عماد الحوشي سكرتير عام الحي ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات ومسئول الإعلام ومفتشي المتابعة وإشغال الطريق وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وصحة البيئة ، والتموين والتفتيش الصيدلي وم