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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأمم المتحدة تعلن جمع 551 مليون دولار دعما لغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، عن إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت حوالي 551 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال المكتب، في بيان له، إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 46% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في بداية الشهر الجاري، نداء عاجلا لتنفيذ خطة الاستجابة الخاصة بها لدعم 2.2 مليون شخص في غزة، ونصف مليون في الضفة الغربية المحتلة.

وتخصص تلك التبرعات لقطاعات الغذاء والصحة والأمن والمأوى والتعليم والحماية والتنسيق وغيرها.

الامم المتحده غزة 551 مليون دولار