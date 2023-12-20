أمير الكويت يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي صباح اليوم الأربعاء، بحضور الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف في جلسة خاصة ليتولى الحكم رسميا، وذلك وفقا للمادة 60 من الدستور الكويتي والتي تنص على أداء الأمير اليمين أمام المجلس ليكون بذلك الحاكم 17 في تاريخ الكويت بعد وضع الدستور عام 1962.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون وجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة العلنية اليوم لأداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، وذلك بناء على طلب الحكومة إعمالا لأحكام المادة (60) من الدستور الكويتي التي تنص على أن "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين" واستنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث نادى مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي يوم السبت الماضي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للكويت.

يعد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ 17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وسبق أن أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي 8 أكتوبر 2020، وذلك بمناسبة تعيينه وليا لعهد الكويت ووافق مجلس الأمة بالإجماع على تعيينه وليا للعهد.