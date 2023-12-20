اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.. وغارات إسرائيلية على غزة

أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، بأن اشتباكات عنيفة تدور بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في وسط وجنوب قطاع غزة، فيما تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة بغزة.

وأوضحت القناة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غارات كثيفة على جباليا شمال القطاع.

وأضافت أن غارة إسرائيلية على دير البلح استهدفت منزلا لآل المصري في محيط مستشفى شهداء الأقصى.

وفي الجنوب، أفادت القناة باستشهاد شخص وإصابة آخرين إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزل آل منصور في حي الشابورة وسط محافظة رفح.

كما تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفي منطقة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.