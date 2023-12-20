اليمن والأمم المتحدة يبحثان تطورات الأوضاع وجهود إحياء مسار السلام

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، الثلاثاء، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس جروندبرج، تطورات الوضع اليمني بما في ذلك المساعي الأممية الرامية إلى البناء على جهود السعودية وسلطنة عمان، للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية والإقليمية والدولية.

وأطلع العليمي من المبعوث الأممي على إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة من أجل استئناف عملية سياسية يمنية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأكد العليمي انفتاح المجلس والحكومة على كافة المبادرات والمساعي الحميدة لتخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والتنمية، مشيرا إلى دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للوفاء بمهامه ومسؤولياته المشمولة بقرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، المجتمع الدولي إلى ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على الميليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام الجارية التي تحرص فيها الحكومة الشرعية على توسيع الفوائد الإنسانية للمواطنين.