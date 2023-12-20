بعيد عن الخدع الإعلانية.. أهم المنتجات التي تحتاجيها لبشرتك دون مبالغة

تسعى شركات التجميل والعناية بالبشرة لإصدار الكثير من المنتجات التي تستخدم للعناية بالبشرة وتخدع الحملات الإعلانية النساء بالكثير من العروض والمنتجات الغير اساسية والتي لا تحتاج لها وبالتأكيد كثرة تلك المنتجات على البشرة غير مفيد لها، الى جانب ايضا إهدار الكثير من المال وينصح أطباء الجلدية والتجميل باستخدام منتجات محددة والتي تحتاج لها البشرة فقط، لذلك تبرز «البوابة نيوز» المنتجات الأساسية للروتين اليومي.

اغلب المنتجات الغير مناسبة لنوع البشرة قد يؤدي لنتيجة عكسية من حبوب وبقع وبثور ومسام واسعة لذلك يجب اختيار كل منتج على حسب نوع البشرة بداية من غسول الوجه:

فهو أهم خطوة في روتين كل بشرة لتنظيفها من الأتربة والتراكمات خلال اليوم وأي زيوت أو مكياج.

مرطب البشرة:

لتظل البشرة مرطبة بدون جفاف أو تقشر لابد من ترطيبها بشكل يومي خلال الصيف والشتاء بما يناسب نوعها يمكن أن يكون حمض الهيالورونيك داخل المرطب الكريمي فلا يوجد ضرورة لاستخدامها كسيروم إضافي يمكن إضافته ويمكن ازالته.

كريم الحماية من الشمس:

من أهم الخطوات وبدونة تحدث الكثير من الأشياء الغير جيدة للبشرة من لون غير موحد وخطوط وتجاعيد وحبوب وغيرها لذلك مهم في الروتين أثناء التعرض للشمس.

مرطب العين:

يختلف مرطب العين عن مرطب الوجه لذلك لابد من اختيار نوع مناسب لما يحتاجه محيط العين سواء للترطيب أو تقليل الانتفاخات أو تقليل الخطوط أو علاج الهالات.



فيتامين سي:

بعض النساء تعتمد عليه كسيروم موضعي على الوجه بالرغم من مشاكله التي تظهر إلى جانب إلى فوائده ولكن ينصح الأطباء بتناوله عبر الفم ويكون مفيدًا للبشرة والجسم ومضادات الأكسدة.

الريتينول:

من الخطوات الاساسية في أي روتين ويجب عدم الاستغناء عنه سواء على شكل كريم أو سائل فهو من يقوم بدور كل المنتجات التجميلية الأخرى من تفتيح البشرة والبقع وعلاج آثار الحبوب وتقليل الحبوب وتخفيض حجم المسام وتقشير سطحي للبشرة إلى جانب تقليل الخطوط في الوجه وتأخير ظهور التجاعيد.