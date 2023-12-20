إقبال جماهيري كبير بأمسية «فلسطين في القلب» على مسرح الهناجر.. صور

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية غنائية شعرية بعنوان "فلسطين في القلب" للفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح بمشاركة الشاعر محمد بهجت، وذلك مساء أمس الثلاثاء، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

حضر الأمسية كوكبة من نجوم الفن والمجتمع منهم: الفنانة سميرة عبد العزيز، والفنان شادي سرور، والدكتورة راندا رزق، والفنان خالد الذهبي، الناقد المسرحي عبد الرازق حسين، والسيدة فاطمة حسين رياض، والمستشار ماضي توفيق الدقن، والفنان إيهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وآخرون.

قدم المطرب أحمد محسن مجموعة متميزة من الأغاني التراثية منها: "القدس العتيقة"، و"عربية يا أرض فلسطين"، و"الأرض بتتكلم عربي"، و"زهرة المدائن"، و"القدس دار السلام"، و"سكت الكلام"، و"أخي جاوز الظالمون المدى"، و"حبيبتي من ضفايرها"، و"اسلمي يا مصر"، و"نشيد بلادي بلادي".

كما تضمنت الأمسية عدة قصائد شعرية، إلقاء الشاعر محمد بهجت منها: "الله معك"، و"يا برتقال أخضر وجديد"، و"أنا عربي"، و"مسحراتي القدس"، و"إن نصر الله قريب"، و"مسحراتي التراب المريمي"، و"الأرض بتتكلم عربي"، و"سينا أرض مصرية"، و"عروسة من سينا".

وجاءت الأمسية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.