مانشستر سيتي يحصد جوائز «بي بي سي» الرئيسية للأفضل في العالم

يواصل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي تحقيق النجاحات، حيث توج بثلاث جوائز رئيسية من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل نجم رياضي عالمي، وأفضل مدرب، وفريق العام، عن عام 2023.

حصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل نجم رياضي عالمي، متفوقًا على العديد من النجوم البارزين في مختلف الرياضات، مثل ليونيل ميسي وكيليان مبابي وجو بيلينجهام وكيفن دي بروين وفينسيوس جونيور.

وجاء تتويج هالاند بالجائزة، تقديرًا لمستوياته الرائعة مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفًا وصنع 12 هدفًا في 39 مباراة، كما ساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، كما ساهم هالاند أيضًا في تتويج مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي.



وفي نفس السياق، توج بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بجائزة أفضل مدرب في العالم، وذلك بعد قيادة الفريق للتتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وهي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس إنجلترا.

وجاء تتويج جوارديولا بالجائزة، تقديرًا لجهوده الكبيرة في قيادة مانشستر سيتي للفوز بالعديد من الألقاب في السنوات الأخيرة.

وتمكن جوارديولا من قيادة مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي أربع مرات في آخر خمس سنوات، كما قاد الفريق للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة، ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، ولقب كأس الرابطة مرة واحدة، ولقب السوبر الأوروبي مرة واحدة.

وقال جوارديولا: "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذه الجائزة. مثل جميع المدربين في كل رياضة، السبب وراء تكريمنا هو أننا فزنا بالكثير كفريق، اللاعبون، المدربون، أخصائيو العلاج الطبيعي، الطاقم الفني، الشكر لهم جميعًا لأنني حصلت على هذا ".



وحصد مانشستر سيتي أيضًا جائزة فريق العام، وذلك تقديرًا لإنجازاته في الموسم الماضي.

يواصل مانشستر سيتي مسيرته الناجحة، حيث يستعد لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية، يوم الجمعة المقبل.

