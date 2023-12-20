الصحة الفلسطينية: استشهاد 100 فلسطيني فى هجمات الاحتلال على غزة

قال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي، ارتكبت مجازر متتالية طالت كل مناطق قطاع غزة دون استثناء راح ضحيتها نحو 100 شهيد ومئات الاصابات حتى اللحظة.



وفي وقت سابق، استشهد 50 مواطنا وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنون انتشلوا جثامين 50 شهيدا على الأقل، و12 مصابا من تحت أنقاض البرجين السكنيين، وما زالت المحاولات متواصلة لانتشال 50 مفقودا من تحت الأنقاض.

وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مناطق واسعة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لبناية في شارع المغربي وسط غزة.