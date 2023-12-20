نجم ريال مدريد يودع الموسم بعد إصابة الرباط الصليبي

خضع ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد، لعملية جراحية ناجحة الثلاثاء، بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

وتعرض ألابا للإصابة في الدقيقة 34 من مباراة ريال مدريد أمام فياريال، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وتدخل ألابا لتقطع الكرة من جيرارد مورينو مهاجم فياريال، لكنه سقط على الأرض في منتصف الملعب، ولم يستطع الوقوف على قدمه المصابة، ليتم استبداله بزميله ناتشو فيرنانديز.

وبعد الفحوصات الطبية، تبين إصابة ألابا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وهو ما استدعى خضوعه لعملية جراحية.

وتعد إصابة ألابا ضربة موجعة لريال مدريد، حيث يعتبر من أهم لاعبي الفريق، ولعب دورًا مهمًا في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب.



وبهذه الإصابة، سيغيب ألابا عن ريال مدريد لمدة تتراوح بين 6 و 9 أشهر، وهو ما سيفرض على الفريق الملكي إجراء تغييرات في خط دفاعه.

