أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع خيتافي بالدوري الإسباني

أضاع أتلتيكو مدريد فرصة الفوز أمام خيتافى، بعد التعادل 3-3 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني.

سيطر أتلتيكو مدريد على مجريات الأمور في الشوط الأول، وتقدم بهدف أنطوان جريزمان في الدقيقة 44، لكن طرد سافيتش في الدقيقة 38، أضعف قوة الفريق.

وفي الشوط الثاني، تعادل خيتافى في الدقيقة 54 عن طريق بورخا مايورال، لكن أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني لأتليتكو في الدقيقة 64، قبل أن يسجل جريزمان الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 69.

ونجح خيتافي في تقليص الفارق مع خلال أوسكار رودريجيز في الدقيقة 87، وأحرز مايورال الهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3 من الوقت الضائع.

بهذه النتيجة، واصل أتلتيكو مدريد نزيف النقاط ليصل إلى النقطة 35 ويحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني، وبفارق الأهداف عن برشلونة الرابع، فيما يصل رصيد خيتافى عند النقطة 26 في المركز الثامن.

