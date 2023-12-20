فروسينوني يفاجئ نابولي ويقصيه من كأس إيطاليا

فاجأ فريق فروسينوني مضيفه نابولي، وفاز عليه بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

قدم فروسينوني مباراة قوية أمام نابولي، وسيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق إينزو بارينيكيا وجيوسيبي كاسو في الدقيقتين 65 و70.

وفي الوقت الضائع، أضاف فروسينوني هدفين آخرين عن طريق وليد شديرة من ركلة جزاء وعبدو هروي، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الضيوف بنتيجة 4-0.

بهذه النتيجة، يودع نابولي بطولة كأس إيطاليا هذا الموسم، ويواصل فروسينوني مشواره في البطولة.

