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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بنك اليابان المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

بنك اليابان المركزي
بنك اليابان المركزي
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أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع توقعات المحللين.

 وذكرت لجنة السياسة النقدية في البنك عقب اجتماعها الدوري أمس الثلاثاء، أنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 1ر0% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المئة تقريبًا. كما أبقى على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1% وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات.

 وفي أسواق المال تراجع الين بعد قرار البنك المركزي وجرى تداوله بسعر 5ر145 ين لكل دولار في تعاملات الظهيرة (بالتوقيت المحلي)، في حين ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1%، واستقر العائد على السندات العشرية دون تغيير بدرجة كبيرة.

بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة