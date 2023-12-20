بورصة المغرب تغلق على ارتفاع طفيف

الأربعاء 20/ديسمبر/2023 - 12:10 ص

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع طفيف، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.33 %، عند 12.211،46 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.04 %، ليستقر عند 999،32 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.1 % بمجموع 907،19 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.08 % بمجموع 11.289،54 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 434 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 631 مليار درهم مغربي.