كأس الكونفيدرالية.. موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة بالجولة الرابعة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأربعاء، في الساعة السادسة مساء، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى مودرن فيوتشر، تحت قيادة البرتغالي فورموسينيو، للفوز من أجل تصدر المجموعة مناصفة مع الفريق الجزائري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني بمجموعته برصيد 6 نقاط.

وحقق اتحاد العاصمة، فوزًا بهدف على نظيره فيوتشر، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد 5 جويلية بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتل الهلال الليبي المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، فيما يأتي سوبر سبورت الجنوب أفريقي بدون نقاط.