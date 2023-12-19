بايرن ميونخ يجدد عقد نجمه حتى 2025

جدد نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، عقد نجمه المخضرم توماس مولر، حتى صيف 2025، ليواصل اللاعب مسيرته الحافلة مع النادي البافاري.

ويعتبر مولر أحد أهم اللاعبين في تاريخ بايرن ميونخ، حيث حقق مع الفريق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني عشر مرات.

وتحدث مولر عن تجديد عقده لموقع بايرن ميونخ الرسمي، قائلا: "أنا سعيد لأن رحلتي في بايرن مستمرة. أريد أن ألعب دوري في استمرار النجاح، سواء مع الفريق أو للنادي بأكمله".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لي أن أكون شيئا أساسيا وأن أساعد في توجيه الفريق في الاتجاه الصحيح. أريد إثارة حماسة جماهيرنا بصناعة وإحراز الأهداف، وبحبي للعبة، وشغفي بكرة القدم، وآمل أن أحقق المزيد من الألقاب".

وتحدث هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، عن تجديد عقد مولر، قائلا: "توماس مولر ينتمي إلى نادينا. لقد ولد خارج المدينة، ونشأ في هذا النادي وأصبح بالفعل أسطورة وهو لا يزال يلعب. عدد قليل جدًا من اللاعبين يحققون ذلك".

واختتم: "مسيرته مليئة بالأرقام القياسية في كتب التاريخ. لقد صنع نادي بايرن ميونخ من قبل العديد من الأشخاص، ولن يكون هناك لاعب مثل توماس مولر مرة أخرى".