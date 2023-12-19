ضياء رشوان: وزير الدفاع الأمريكي أكد أن قتل الأطفال في غزة هزيمة استراتيجية لإسرائيل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ هناك إحساسًا عند القادة الأمريكيين السياسيين والعسكريين بمأزق كبير جدا، وهو ما ظهر في التصريحات التي أطلقها جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن، مشددًا على أن إسرائيل لن تستطيع القضاء على 1.1 مليون طفل فلسطيني في قطاع غزة، كما ينجب الفلسطينيون كثيرا نتيجة الإحساس بالفقد.

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أوستن قال إن قتل المدنيين قد يكون نصرا تكتيكيا لكنه هزيمة استراتيجية، لأن أبناء العُزل الذين قتلوا سيكونوا جيلا أكثر شراسة في المواجهة، ما يعني أن العدوان خلّف ثأرا داخل الشعب الفلسطيني، وهو ما يعني أن إسرائيل لن تأمن على نفسها أبدا.

وتابع الكاتب الصحفي، أن رجال المقاومة اليوم كانوا أطفالا في أوقات العدوان بأعوام 2008 و2009، مواصلا: "شافوا الويل، واللي شايف الويل مش هيسكت"، لافتًا إلى أن بايدن شدد على أن قتل المدنيين يضعف من دعم إسرائيل في العالم ويقلله ويضعف من المكانة الأخلاقية للولايات المتحدة.