ads
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: الحزب الديموقراطي الأمريكي هو الأقرب لإسرائيل تاريخيًا

ضياء رشوان
ضياء رشوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل دولة وظيفية وليست دولة عادية، موضحًا أن الدولة العادية تعيش من أجل شعبها وليس دولا أخرى.

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا ستظل في حيرتها بين الصورة الأخلاقية الخاصة بها عند شعوب العالم ودعمها لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحيرة لن يحسمها إلا شيء كارثي كبير يحدث على الأرض، وعندها ستضطر واشنطن إلى التدخل.

وتابع الكاتب الصحفي، أن معدلات الهمجية الإسرائيلية قلّت مقارنة بما كانت عليه في الأيام الأولى، ولكن الإسرائيليين لا يمكن ضمان تصرفاتهم، لأن إسرائيل في حالة جنون ديني توراتي ويحاربون ما يرونه شيطانا، لافتًا إلى أن العقل الجمعي في إسرائيل خطر جدا.

وأشار، إلى أن الحزب الديموقراطي الأمريكي هو الحزب الأقرب لإسرائيل تاريخيا، وبخاصة الليبراليين، مثلا، قال جو بايدن الرئيس الأمريكي "أنا صهيوني" مرتين على الأقل، كما قال "لو لم تكن إسرائيل لصنعناها".

إسرائيليين الإعلامية ريهام السهلي الحزب الديموقراطي الكاتب الصحفي ضياء رشوان