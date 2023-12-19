ضياء رشوان: الحزب الديموقراطي الأمريكي هو الأقرب لإسرائيل تاريخيًا

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن إسرائيل دولة وظيفية وليست دولة عادية، موضحًا أن الدولة العادية تعيش من أجل شعبها وليس دولا أخرى.

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أمريكا ستظل في حيرتها بين الصورة الأخلاقية الخاصة بها عند شعوب العالم ودعمها لإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الحيرة لن يحسمها إلا شيء كارثي كبير يحدث على الأرض، وعندها ستضطر واشنطن إلى التدخل.

وتابع الكاتب الصحفي، أن معدلات الهمجية الإسرائيلية قلّت مقارنة بما كانت عليه في الأيام الأولى، ولكن الإسرائيليين لا يمكن ضمان تصرفاتهم، لأن إسرائيل في حالة جنون ديني توراتي ويحاربون ما يرونه شيطانا، لافتًا إلى أن العقل الجمعي في إسرائيل خطر جدا.

وأشار، إلى أن الحزب الديموقراطي الأمريكي هو الحزب الأقرب لإسرائيل تاريخيا، وبخاصة الليبراليين، مثلا، قال جو بايدن الرئيس الأمريكي "أنا صهيوني" مرتين على الأقل، كما قال "لو لم تكن إسرائيل لصنعناها".