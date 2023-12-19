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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

طارق فهمي: العملية الانتخابية أكدت ربح الجميع من المشهد السياسي

طارق فهمي
طارق فهمي
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قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، إن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ اكدت ان الجميع ربح من المشهد السياسي، فالجميع من القوى السياسية بما فيها الثلاثة أحزاب وممثليهم في الانتخابات ربحوا من تقديم أنفسهم للحياة السياسية ، وهذا هو ثمرة الحوار الوطني طوال عام كامل.

 

واكد فهمي خلال لقائه بالإعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، ان الحوار الوطني ناقش رؤي ومقاربات  ورفعت توصيات للرئيس السيسي، كما شهدت الدولة حالة حراك سياسي وحزبي.

 

وأشار ألى ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في غاية الأهمية عقب اعلان نتيجة الانتخابات فهى مهمة فيما يخص الحوار الوطني وانه سوف يستكمل قريبا، قائلا:" الكورة في ملعب الأحزاب السياسية" لان الشعب المصري بدأ يتعرف على الأحزاب ونشأ بينهم لغة حوار كبيرة.

الانتخابات الحوار الوطني أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي