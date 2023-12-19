رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من وزارة التخطيط لإدراج مشروع المدينة الطبية بالخطة المالية

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ضمت الدكتور يوسف أبوالفضل ومعتز فتحي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وأحمد جاد بقطاع المتابعة بالوزارة.

بحضور الدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة وأيمن بدر مدير عام التخطيط والمتابعة بالجامعة، وذلك لمناقشة إدراج مشروع المدينة الطبية ومعهد الأورام فى خطة العام المالى الجديد، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة ومتابعة البرنامج الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات.

رحب رئيس الجامعة بوفد الوزارة موجها الشكر لوزير التخطيط الدكتورة هاله السعيد وجميع المسئولين بالوزارة عن متابعة أعمال ومشروعات الجامعة على التعاون المثمر مع الجامعة وما تقدمه من دعم للانتهاء من المشروعات الجارى العمل بها، مؤكدا أن الوزارة تهدف إلى إعداد خطط التنمية المستدامة ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات الخطة.

وأوضح أن جامعة المنوفية تسعى بكامل طاقتها لتنفيذ خطتها الاستراتيجية والتى تضم العديد من المشروعات الهامة وبالفعل تم الانتهاء من عدة مشروعات وجارى العمل على البدء فى مشروعات جديدة خاصة مشروع المدينة الطبية ومعهد الأورام.

وناقش رئيس الجامعة مع الوفد مدى إمكانية إدراج مشروع المدينة الطبية ضمن المشروعات التى سيتم إدراجها بخطة العام المالى الجديد، مؤكدا أن هذا المشروع يعد مشروع قومى هام سوف يحدث نقلة نوعية فى الخدمات الطبية والعلاجية خاصة مع إدخال منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح أن مشروع المدينة الطبية بجامعة المنوفية يهدف إلي إنشاء مستشفى رئيسي بمساحة ٦٢٠٠ م٢ بارتفاع ٨ أدوار، وإنشاء ٤ مراكز متخصصة، إنشاء معهد الأورام بجامعة المنوفية إمتدادًا للمبني الحالي بمساحة ٩٠٠ م٢ بارتفاع ٨ أدوار، هذا بالإضافة إلى مركز تدريبي بحثي LRC بمساحة ٦٠٠ م٢، ومبنى إدارى بمساحة ٤٠٠ م٢، كما أن هناك خطة لتطوير المجمع الطبي جنبًا إلى جنب مع إنشاء المدينة الطبية.

وناشد رئيس الجامعة بأهمية البدء فى إدراج هذا المشروع الهام ضمن الخطة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء فى أقرب وقت من المشروعات الجارى العمل حتى يتسنى البدء فى إجراءات إنشاء المدينة الطبية.

وأكد وفد الوزارة على تقديم كافة سبل التعاون الممكنة لتحقيق هذا المشروع الهام مع مناقشة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك، مع مراعاة الإنتهاء من المشروعات المدرجة مسبقا بالخطة.

هذا وتم تقديم عرض تقديمى عن المدينة الطبية وتصور تام للوضع الحالى والمستهدف من المشروع، بحضور الدكتور محمد صبرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وأمناء الجامعة المساعدين، ثم توجه الوفد إلى تفقد المجمع الطبى، والمكان الذى تم شراؤه لتنفيذ مشروع المدينة الطبية للمعاينة على أرض الواقع.