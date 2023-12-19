الزمالك يهزم الداخلية في دوري الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على الداخلية بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 25 - 22، 25 - 14، 25- 23، 25 - 19.

ويتواجد فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى بجانب فرق: الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.

ومن المقرر أن يواجه "طائرة الزمالك" نظيره ألعاب دمنهور، يوم الخميس المقبل، على صالة سيتي كلوب طنطا، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للبطولة.