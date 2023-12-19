البيت الأبيض: الصراع في غزة سينتهي حال تنفيذ هذا الشرط

قال جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هناك 8 أمريكيين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وإن العمل العمل جار على إطلاق سراحهم مؤكدا أن الصراع سينتهي إذا سلمت حماس المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر.

وأكد كيربي خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تقود عملية متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم: "توافق دولي بشأن التصدي للتهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر، كما أن الولايات المتحدة والشركاء سيفعلون ما يتعين عليهم فعله لحماية السفن في البحر الأحمر".

وأضاف: "الهجمات على السفن في البحر_الأحمر يجب أن تتوقف.. ونأمل أن نتمكن من إضافة دول وقدرات أخرى إلى قوة البحر الأحمر لحماية التجارة العالمية".