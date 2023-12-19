عمرو خليل: مشهد الانتخابات الرئاسية بداية لتلاحم سياسي بين أصوات متعددة وآراء مختلفة

أكد الإعلامي عمرو خليل، أن مصر وطن للجميع، ويحتاج إلى رؤى وأفكار الجميع، وهذا ما أكده المشهد الأهم اليوم عندما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشحين الثلاثة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة 2024 حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن المشهد يؤكد أن مصر رسخت مبادئ التوافق الوطني في إطار التعدد والتنافس الإيجابي ما يعني أن مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية لم ينته مع إعلان المرشح الفائز لكنه مجرد بداية لتلاحم سياسي بين أصوات متعددة وآراء مختلفة يسعى الجميع من خلالها إلى تحويل الاختلاف إلى حالة من التوافق والتنوع إلى حالة من الثراء.

وذكر أن هذا التوافق الوطني والثراء في الآراء الذي عبر عنه مشهد اليوم هو حالة مهمة وضرورية من أجل استكمال البناء ومواجهة التحديات والمخاطر في عالم وإقليم شديدي الاضطراب يمران بأزمات غير مسبوقة سببتها تلك الحرب الإسرائيلية المتواصلة لليوم الـ74 على قطاع غزة فضلا عن التوترات الناجمة عنها في البحر الأحمر والتي قد تطول تأثيراتها جميع دول العالم.